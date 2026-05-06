"Estuvieron al borde de la muerte": el crudo relato del abuelo de Nahuá

Tras el alivio por la aparición con vida de Nahuá en la localidad correntina de Esquina, su abuelo materno, Juan Ramón Riquelme, relató el calvario que atravesó el menor durante las 48 horas que permaneció desaparecido junto a su progenitor, Josías Santos Regis, quien se encuentra detenido.

En un testimonio que refleja la extrema precariedad de la situación, Riquelme agradeció el apoyo recibido pero advirtió que el desenlace podría haber sido fatal.

"Cruzaron a nado y casi se ahogan"

El abuelo detalló que las condiciones del terreno eran críticas debido a las lluvias de aproximadamente 300 mm que habían afectado la zona recientemente. Según le confió el niño a su madre tras el reencuentro, el peligro más grande ocurrió cuando intentaron atravesar un curso de agua: "El papá casi se ahogó; cruzó ese arroyo a nado con el chico arriba", relató Riquelme, subrayando que ambos "estuvieron al borde de la muerte".

Al momento del hallazgo, realizado por un vecino de nombre Francisco, el estado físico del niño evidenciaba el sufrimiento del escape. "Lo único que tenía era infinidades de espinas en el pie porque estaba descalzo", explicó el abuelo, quien también describió que el rostro del pequeño estaba desfigurado por los insectos: "La carita de él era como que si tenía varicela, por la cantidad de mosquitos que lo picaron".

Para Nahuá, que durmió a la intemperie sobre el pasto, la experiencia fue tan traumática que le dijo a sus primos que habían pasado "cinco días haciendo travesías".

Manipulación y antecedentes de violencia

Un aspecto que generó gran preocupación fue el estado psicológico del menor al momento de ser rescatado, producto de las mentiras de su padre, a quien Riquelme calificó como un "manipulador de primera".

El abuelo denunció que el hombre le decía al niño que su madre era "mala" y que la policía le iba a hacer daño o a matarlo. Esta manipulación fue tan efectiva que, al ver a su madre, el niño le recriminó inicialmente: "Mamá, ¿por qué llamaste a la policía si nosotros hoy volvíamos?".

Finalmente, Riquelme recordó que el trasfondo de esta situación es una historia de violencia de género que comenzó en Brasil, donde el agresor habría golpeado brutalmente a su hija en presencia de los niños. "Ese día, gracias a un vecino, no la mató porque le estaba por pegar con una silla de esas pesadas por la cabeza", recordó al canal A24 sobre un ataque previo en el que la mujer terminó con el ojo "bañado en sangre".

Actualmente, el padre de Nahuá se encuentra detenido y se confirmó que reside de forma ilegal en Argentina desde 2024