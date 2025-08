"Nosotros tenemos una particularidad geográfica que nos permite aprovechar la cría de búfalos", explicó Catalina Corrales, médica veterinaria, presidenta de la Asociación Civil de Productores del Humedal Norte, sobre Ituzaingó. En Hoja de Ruta, la profesional destacó la importancia de una sede en la zona para la industrialización de la región.

La referente habló sobre cómo vivió la Expo Rural que se realizó hace algunas semanas en la localidad. "Para nosotros creo que fue muy importante ya que fue la primera exposición rural. No solamente acá de la localidad, sino de todas las localidades lindantes al norte con el río Paraná. Es decir, nosotros acá en el norte no teníamos expo rural. Habían algunas concentraciones o remates y demás, pero no expo rural. Teníamos la más próxima en Gobernador Virasoro y de ahí para abajo ya por la costa del Uruguay", indicó.

La profesional destacó la importancia de este evento ya que es un territorio óptimo para la cría de búfalos. "Nosotros tenemos una particularidad geográfica en nuestro departamento, que es la gran cantidad de agua que hay. Los campos son bajos y por ahí se reduce un poco la superficie ganadera para hacer vacas o bovinos. Pero esa superficie que quizás el bovino no la puede aprovechar es más que ideal para la cría de búfalos. Y esto es lo que viene pasando en los últimos años", comentó.

"Los productores van tomando conciencia de la rentabilidad y de la posibilidad de agrandar su campo. Hectáreas que antes eran improductivas hoy por hoy pueden producir carne bubalina", dijo.

Catalina además preside la Asociación Civil El Pombero. "Lo que queríamos era un sector donde los productores puedan sentirse contenidos, congregados y buscar las respuestas y las soluciones que por ahí hacían falta", agregó.

La institución obtuvo la donación de un predio privado para avanzar con la colocación de la sede social. "La señora María Norma Mater, nos donó cuatro hectáreas y a partir de ahí comenzamos a buscar el financiamiento, que en este caso provino del gobierno de la provincia, para la construcción de los corrales, de remate ferial y hoy por hoy lo que es la sede social", comentó.

