Se viene una nueva edición de "A bailar Chamamé"

El secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Corrientes dialogó en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio sobre el evento "A bailar chamamé".

Este fin de semana se realizará la 5ta edición de "A bailar Chamamé", en el predio del ExRegimiento 9 (acceso por Costanera) este sábado 24 y domingo 25, a partir de las 18. Cerca de 50 grupos actuarán en vivo en el marco de la competencia de danza más importante de chamamé.

"Son muchos los vecinos y turistas que vienen a disfrutar de este evento", destacó Sand.

Además, dijo que "el sentido de pertenencia para nosotros es fundamental, que cada comerciante y vecinos puedan incomporarse para entender que la fiesta es de la ciudad y de todos nosotros. Esto genera el desarrollo económico".

