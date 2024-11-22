Internas en la UCR: finaliza el plazo para la exhibición de padrones provisorios

Este viernes finaliza el plazo para la exhibición de padrones provisorios en el marco de la interna de la Unión Cívica Radical. En diálogo con Hoja de Ruta, el interventor, Julián Galdeano detalló cómo viene el proceso de cara al 22 de diciembre.

"El proceso está encaminado. Hoy finaliza el plazo para la exhibición de padrones provisorios. Estamos recepcionando las presentaciones de aquellos que entienden que hay alguna incorrección en el padrón, tal cual como se publicó, y algunas nuevas fichas de afiliación", mencionó. "El 7 de diciembre se presentarán las listas y si hay más de una iremos al 22 de diciembre a elegir alternativas de radicalismo en Corrientes", agregó.

Sobre si habrá cambios de fechas, dijo que: "no está previsto que cualquier afiliado, con más legitimidad que tenga, pueda establecer su propio plazo". "No tiene ninguna lógica. Igualmente nosotros respondimos todas las notas, todas las pretensiones, porque tampoco queremos aparecer como sectarios", sostuvo.

Hasta la fecha, Galdeano destacó que cree que no habrá presentación de más de una lista.

"Me parece que seguimos así. A mí me ha dicho (por Ricardo Colombi) que no quería participar. Y de ese sector, si hay quienes creen que pueden conformar una lista provincial que sea bienvenido. Para eso estamos convocando a esta elección. Pero la verdad que, por lo que he observado, no veo mucho interés", destacó.

Mirá la nota completa