Cuándo vendrá CFK a Corrientes: "Habló de que con la unidad del peronismo no alcanza"

Una comitiva de al menos 60 referentes del Partido Justicialista de Corrientes se reunieron este martes en el Instituto Patria con Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con Hoja de Ruta, el subdirector del diario El Litoral, Juan Manuel Laprovitta, contó los detalles de la reunión en el Instituto Patria de la que fue parte.

"Ayer se produjo una reunión que es una de las reuniones más importantes de los últimos años para el peronismo correntino. La presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, recibió a una delegación de dirigentes de la provincia de Corrientes, junto a los interventores", comentó.

Según indicó, buscaba "ratificar el proceso de normalización, que habrá elecciones internas en el Justicialismo de Corrientes el 9 de marzo próximo, y contar su voluntad de ir a Corrientes una vez que se hayan elegido las autoridades internas y los candidatos".

La visita de la ex presidenta está planificada para después del 9 de marzo, una vez que esté resuelta la elección en el justicialismo correntino.

"Se habló un poco de política, del escenario electoral. Cristina plantea el escenario y asegura que está conociendo de qué se trata esto, de qué se trata la realidad de Corrientes en cuanto a lo político", explicó Laprovitta.

En tanto, dejó dos mensajes a la militancia presente en el Instituto Patria. "El primer mensaje es que con la unidad del peronismo solo no alcanza. Sintetizo con mis palabras y ella dijo: salgan a buscar aliados", sostuvo. El segundo mensaje, es que con la organización no es suficiente. "Hay que unirse, hay que organizarse y hay que ofrecer a la ciudadanía correntina una propuesta correntina", sostuvo.

En esa unión con otros sectores la líder no marcó límites ni dio nombres propios. "Pero dejó en manos de la dirigencia correntina que determine con inteligencia, lo remarcó varias veces, a dónde dirigir ese mensaje a un escenario posible", explicó el periodista.

