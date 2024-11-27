Invitan a los vecinos a iniciativas para impedir la venta del Ex Centro Clandestino RI9

Invitan a los vecinos a sumarse a iniciativas para impedir la venta del Ex Centro Clandestino RI9 en Corrientes. En diálogo con Hoja de Ruta, Germán Wiens, uno de los integrantes de la comisión del Espacio de Memoria, detalló cuál es la situación del predio luego del decreto de venta emitido por el Gobierno Nacional del predio donde se cometieron delitos de lesa humanidad.

Este miércoles 27 a partir de las 19, la comisión del Espacio de Memoria de Corrientes convoca a la comunidad civil a ser parte de una reunión organizativa e informativa. Esto se da tras el decreto del Gobierno Nacional que habilitó la venta o enajenación del predio del Regimiento de Infantería N°9 de Corrientes, donde funcionó un centro clandestino de detención, siempre codiciado por los negocios inmobiliarios por su ubicación frente a la costanera de la capital correntina.

La semana pasada, abogados de organizaciones de derechos humanos presentaron una acción de amparo solicitando que se declare la inconstitucionalidad del decreto 950/24. "Hay un amparo presentado en la Justicia en representación de la organización civil que administra un poco el Espacio de Memoria, de las víctimas también que pasaron por ese por lo que fue ese centro clandestino de detención para evitar el cumplimiento del decreto de ley que propone vender diferentes bienes del Estado", confirmó Wiens.

"Nosotros debemos tomar las prevenciones porque no queremos amanecer un día con que se publica el decreto de venta y aparece nuevo dueño", aseguró.

Wiens señaló que además de las protecciones constitucionales y de decretos internacionales, vender el predio es una cuestión de memoria. "Nosotros moralmente no podemos hacer un planteo jurídico porque el Gobierno no lo entiende en ese sentido. El gobierno niega lo que sucedió durante la dictadura militar, es negacionista. Entonces nosotros nos atamos a los hechos, a la importancia de las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina, a la democracia y la importancia de contar con ella", sostuvo. Además, "a las familias que todavía siguen buscando a sus desaparecidos", agregó.

La presentación de éste nuevo amparo fue realizada el viernes 15 de noviembre ante el Juzgado Federal de Corrientes y lleva las firmas de los abogados Ramón Leguizamón, de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, con el patrocinio de sus pares Daniel Domínguez Henain y Sofía Domínguez.

