¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Lluvia en Corrientes Policía de Corrientes Federico Cheme
Lluvia en Corrientes Policía de Corrientes Federico Cheme
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
En Hoja de Ruta

Se viene el Paraná Malbec: los detalles del evento que arranca este finde en Corrientes

Será en un local comercial de costanera y busca ser una edición "más de verano". 

Por El Litoral

Viernes, 13 de diciembre de 2024 a las 11:08

El sábado 14 de diciembre vuelve a Corrientes la mayor feria de vinos de la Provincia: el Paraná Malbec. Será en un local comercial de costanera y busca ser una edición "más de verano". 

Luego, del éxito de su primera edición, en el 2021 se convocó a mas de 40 bodegas, y mas de 3000 personas durante los dos días. A diferencia de las ediciones anteriores, en esta ocasión, PARANÁ MALBEC, será de un solo día y en un formato Sunset de Verano y Vinos Frescos. La propuesta es sin lugar a duda imperdible no solo para los amantes del vino sino para aquellos que desean conocer este apasionante mundo.

"Es una edición distinta. Queríamos un contexto más de verano y de sunset", explicó a Hoja de Ruta Enzo Amato, director y organizador de Paraná Malbec a Hoja de Ruta.

"Se busca otra alternativa para sumar el consumo", destacó el profesional. "El concepto es Sunset, por lo que será a las 18 horas y van a haber más de 25 bodegas", sostuvo. Habrán degustaciones y más. 

Se puede acceder a más información en https://www.instagram.com/paranamalbec/

Mirá la nota completa

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD