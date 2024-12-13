Se viene el Paraná Malbec: los detalles del evento que arranca este finde en Corrientes

El sábado 14 de diciembre vuelve a Corrientes la mayor feria de vinos de la Provincia: el Paraná Malbec. Será en un local comercial de costanera y busca ser una edición "más de verano".

Luego, del éxito de su primera edición, en el 2021 se convocó a mas de 40 bodegas, y mas de 3000 personas durante los dos días. A diferencia de las ediciones anteriores, en esta ocasión, PARANÁ MALBEC, será de un solo día y en un formato Sunset de Verano y Vinos Frescos. La propuesta es sin lugar a duda imperdible no solo para los amantes del vino sino para aquellos que desean conocer este apasionante mundo.

"Es una edición distinta. Queríamos un contexto más de verano y de sunset", explicó a Hoja de Ruta Enzo Amato, director y organizador de Paraná Malbec a Hoja de Ruta.

"Se busca otra alternativa para sumar el consumo", destacó el profesional. "El concepto es Sunset, por lo que será a las 18 horas y van a haber más de 25 bodegas", sostuvo. Habrán degustaciones y más.

Se puede acceder a más información en https://www.instagram.com/paranamalbec/.

