"En la construcción este año los más afectados fueron el emprendedor y el particular", señaló Gustavo Roselló, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Hoja de Ruta. Destacó que aunque se ven esperanzados de cara al 2025, los insumos quedaron en costos muy altos.

"Comenzamos el año bastante preocupados y lo transcurrimos con una inflación que era muy alta y después se estuvo acomodando pero los precios en general de los insumos quedaron muy altos", explicó Roselló.

"Hoy nos encontramos con una actividad digamos que medio marcha. Con una inflación controlada bastante baja a la que vemos con expectativas de que el año que viene sea mejor aún", sostuvo el profesional. Para él, "la actividad privada se va a motorizar cuando el ingreso pueda sostener el mercado. Hoy no lo puede hacer", destacó.

"La expectativa con respecto a la obra pública sigue baja. Es para nosotros uno de los problemas más graves porque digamos que en porcentaje era realmente muy incidente lo que Nación invertía, sobre todo porque las inversiones de Nación son las que son de mayores montos. Y básicamente lo que motorizaba muchísimo la actividad era la vivienda y las obras de escuela. Dos rubros que movilizan mucha mano de obra, que son obras de arquitectura, y que hoy estamos con un consumo muy bajo y muy poca proyección para futuro", señaló.

Con respecto a la pérdida de puestos de trabajo, Roselló indicó que se continúan viendo profesionales que mutan a otros rubros ante la falta de empleo y quienes más fueron afectados son los emprendedores.

En ese sentido, señaló que si bien hay una fuerte inversión inmobiliaria en Corrientes, el sector privado es el más afectado.

"En este periodo de recesión y de altos costos el que se quedó capacidad de inversión es el particular en pequeñas obras. Realmente los costos han tenido un aumento demasiado violento y no repercute en el salario. Entonces, esa pequeña obra se paró muchísimo en la provincia, en el país en realidad", destacó.

"Quien tiene un emprendimiento hoy tiene un grave problema que lo viene arrastrando desde el principio de año y está agudizado con la baja del dólar", cerró Roselló.

