"El Poder Judicial es un servicio esencial que ofrece gestiones gratuitas a la población", señaló sobre la importancia de la inversión en materia judicial Diego Roberto Núñez Hüel, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes. En Hoja de Ruta, analizó cómo fue el año judicial en Corrientes.

"Cuando uno termina el año y empieza a preparar estos cierres se da cuenta de la cantidad de cosas que fue haciendo durante el año. Nosotros tenemos relaciones continuamente en la gestión de la política judicial. En ese camino, es que uno se da cuenta que es importante la gestión de la institución, porque en definitiva el Colegio de Magistrados, como asociación que nuclea a todos los jueces, fiscales, defensores, es el único organismo dentro del sistema republicano que se ocupa de la defensa, de la función judicial como gestión, como trabajo", señaló sobre la institución que preside.

"El Poder Judicial es un servicio. Por lo tanto es uno de los servicios esenciales. Por ser en principio mayoritariamente gratuito, porque las áreas más sensibles, las más urgentes, el fuero penal, el fuero de familia, el fuero de niñez, el fuero del sector vulnerable, es un servicio esencialmente gratuito. Incluso gran parte de la población goza de los beneficios de litigar sin gasto, aquellos que no llegan a recursos para poder eventualmente pagar por un abogado", indicó.

"Por eso, es muy importante el presupuesto para el Poder Judicial, que se asegure y que se garantice los gastos necesarios para la realización de esa gestión y para cumplir ese servicio a la ciudadanía", dijo en relación al presupuesto, lo cual catalogó como un aspecto clave de la gestión.

El profesional destacó el proceso de transformación en el que se encuentra la justicia de Corrientes. "Hay un cambio tecnológico y una transformación orgánica adecuada a las demandas procesales en procesos particulares", sostuvo

