Rey Vázquez: "La intención fue fortalecer el trabajo en equipo y la capacitación"

"La intención fue siempre fortalecer el trabajo en equipo y la capacitación", señaló como análisis de gestión el presidente reelecto del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Vázquez, en Hoja de Ruta. Señaló la importancia de una comunicación clara, las nuevas tecnologías y el acercamiento a la comunidad.

"Es un compromiso y una responsabilidad muy grande porque el Poder Judicial se encuentra atravesando por una serie de cambios que si uno se pone a mirar en retrospectiva, la verdad que son muy importantes y muy diversos", destacó. "Han significado una modificación sustancial de la manera de gestionar normalmente tanto los procesos judiciales como las actuaciones administrativas dentro de la organización", sumó.

Para el profesional, los cambios vinieron acompañados de un modelo de gestión vinculado a la tecnología, las prácticas de socialización con la comunidad y un trabajo en equipo aceitado.

"La verdad que lo que he tratado de aplicar en este tiempo fue un estilo propio de gestión. En el sentido en que la manera de conducir fue la de tratar de generar mucho diálogo interno, dar a los restantes miembros también su espacio para que cada uno tenga un ámbito", indicó.

En ese sentido, Vázquez señaló cómo algunas dependencias comenzaron a optimizar ciertas actividades con la gestión de inteligencia artificial. "Siempre siendo prudentes", sostuvo.

