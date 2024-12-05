¿Qué es 1894: Proa a la Ilusión?: los detalles con su autor Guillermo Blugerman

Guillermo Blugerman investigó durante más de 20 años para poder reconstruir en este libro la travesía de 230 judíos que zarparon desde Odesa hacia Argentina en busca de una nueva vida. La columnista y librera Susana Canevaro nos trae los detalles a Hoja de Ruta.

El autor reconstruye la travesía de 230 personas judías que, en 1894, zarparon desde Odesa hacia Argentina en busca de una nueva vida.

Este homenaje familiar y colectivo invita a reflexionar sobre el legado de aquellos colonos que, enfrentando el desarraigo y la adversidad, forjaron un futuro próspero en estas tierras.

"Hace 22 o 23 años vengo recogiendo información sobre el viaje, cómo vivían en Rusia, en Ucrania. Toda esa información la volqué en un libro que cuenta desde que mi chozno (quinto tatarabuelo) salió de un ducado del norte de Europa que ahora es Letonia, caminó 1.600 kilómetros hasta una colonia que se inauguraba en Ucrania, que era la primera que le daba tierras propias para cultivar a los judíos", explicó Blugerman.

Para él, esto fue generar información meticulosa en donde antes no había. "Es un trabajo que además me permitió conocer gente y familias", sostuvo.

Mirá la nota completa