Comerciantes reclaman por los aumentos en el costo de los servicios

En el marco de la convocatoria de comerciantes y kiosqueros correntinos por el aumento de servicios y la inseguridad, El Litoral Radio dialogó con Ricardo Pacios, un comerciante capitalino.

"Estamos hablando de millones de pesos por costos de consumo. Nuestros negocios y también nuestros comercios. Las boletas de luz están viniendo en un aumento del doble", señaló.

"Con las boletas anteriores no llegábamos a fin de mes, ahora con estos costos los comercios están pensando en cerrar sus negocios", destacó.

Pacios comentó que la convocatoria de este lunes se dio de forma espontánea. "La última boleta que me llegó a mí es más del doble. Es desesperante", señaló. "Y no estamos hablando de industrias, de pymes chicas", agregó.

El comerciante destacó que los costos no puede trasladarse a los precios. "Los costos no pueden trasladarse porque sencillamente no hay consumo", agregó.

