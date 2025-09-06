"Mis hijos están juntando firmas para quedarse en Ituzaingó"

El gobernador electo Juan Pablo Valdés confirmó que la mudanza a Corrientes Capital todavía no tiene fecha definida. “No sé”, respondió ante la pregunta. En paralelo, admite que el mayor desafío pasa por lo familiar: “Tengo un ojo puesto ahí, por mis hijos”. “Uno me está haciendo una juntada de firmas para no mudarse, está planeando hasta algunos cacerolazos”, dijo sobre su hijo menor, de 10 años. La mayor, de 13 años, se lo tomó con calma y asegura que le dice: “Vamos a ver”.

Valdés subraya que el proceso lo atraviesan en familia: “Estoy contento porque la familia acompaña, entendió. La madre de los chicos es una gran mujer que me viene aguantando y viene conmigo en este viaje”. La campaña, que calificó como “muy sucia, muy dura”, golpeó en casa: “Mis hijos consumen redes y se cruzaron con cosas muy agresivas. Fue un momento duro, de mucho diálogo”. “Lo supieron entender en parte, y lo sobrellevaron”, sumó.

Por lo demás, Juan Pablo Valdés mantiene rituales de fe popular que lo acompañan en esta etapa con dos cintas rojas en su muñeca. “Una me la puse cuando fui a visitar al Gauchito Gil en Mercedes” y “esta otra me la regaló una persona muy especial, para que me cuide. Son de protección”. Cerró la nota con la promesa de volver pronto al santuario ubicado en Mercedes (que a propósito, esta semana se conocieron sus avances finales). “Todavía no alcancé a ir a Mercedes, pero voy a ir, obviamente”, finalizó.

