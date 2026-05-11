Santa Lucía: concejales cuestionan la declaración de emergencia económica

La declaración de emergencia económica y financiera impulsada por el intendente de Santa Lucía, Norberto Villordo, abrió una fuerte polémica política e institucional en la localidad. Desde el bloque de concejales de Vamos Corrientes cuestionaron tanto el contenido como la forma en que el Ejecutivo municipal presentó la medida.

La concejal Elisa Martínez aseguró en diálogo con Hoja de Ruta que el proyecto original enviado por el intendente “estaba totalmente vacío” y carecía de informes técnicos contables que justificaran la emergencia.

“Mandó la declaración para conocimiento del Concejo y no para tratamiento, cuando el Concejo es el órgano que debe controlar y refrendar este tipo de medidas”, sostuvo.

Según explicó, tras un pedido de revocatoria presentado por los concejales opositores, el Ejecutivo reconoció el error administrativo, dio de baja la resolución inicial y volvió a enviar el proyecto bajo formato de ordenanza, como establece la Carta Orgánica municipal.

Sin embargo, Martínez afirmó que el nuevo texto también presentaba irregularidades y falta de fundamentos técnicos.

“No había un informe real sobre el estado económico del municipio. Hablaban de números estimativos y aproximados, sin documentación que respalde la situación financiera”, señaló.

La ordenanza finalmente fue aprobada por mayoría oficialista y establece una emergencia económica y financiera por 120 días. La medida otorga facultades al Ejecutivo para reorganizar partidas presupuestarias, limitar gastos y priorizar únicamente servicios considerados esenciales.

Desde la oposición advirtieron que podrían avanzar con una judicialización del caso. “Estamos evaluando esa posibilidad”, indicó la edil.

Además de cuestionar la legalidad del procedimiento, Martínez apuntó contra el estado actual de la ciudad y aseguró que los problemas municipales exceden la cuestión económica.

“La ciudad está en condiciones muy malas y esto no se puede atribuir solamente a cuestiones económicas. Falta gestión y una mirada más amplia sobre las necesidades de Santa Lucía”, expresó.

La concejal también sostuvo que existe un “estancamiento” en la ciudad y denunció que vecinos que realizan críticas públicas reciben agresiones en redes sociales mediante perfiles falsos.