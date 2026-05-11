Investigación y allanamiento: recuperan una motocicleta robada

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta denunciada como robada en la localidad de Paso de los Libres.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia por un hecho delictivo bajo la carátula de supuesto hurto, registrado en una vivienda del Barrio 50 Viviendas.

Según el reporte, personas desconocidas se habían llevado una motocicleta de baja cilindrada aprovechando un descuido en la seguridad del inmueble.

De inmediato, el personal de la Comisaría Segunda inició las averiguaciones pertinentes para localizar el paradero del rodado y dar con los posibles responsables.

Allanamiento y secuestro

Las tareas investigativas guiaron a los investigadores hacia una casilla ubicada en el barrio La Torcaza. Con la orden judicial correspondiente, la Policía procedió a allanar el lugar, logrando el hallazgo efectivo de la unidad.

Se trata de una motocicleta marca Corven de 110cc, la cual coincide con las características aportadas por el denunciante. El vehículo fue secuestrado de manera preventiva y retirado del lugar ante la mirada de los vecinos.

El rodado fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias de rigor. Se notificó a la Fiscalía interviniente sobre el resultado positivo del allanamiento, mientras se prosigue con la investigación para identificar formalmente a los autores del ilícito.