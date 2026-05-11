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Los Rancheros regresan a Corrientes: una noche de clásicos y romance en el Teatro Vera

El grupo repasará sus himnos inolvidables y sus nuevas composiciones en una cita imperdible para los fanáticos de la región.

Por El Litoral

Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 10:45

Con más de tres décadas sobre los escenarios, Los Rancheros vuelven a Corrientes para consolidar su vínculo con el público litoraleño.

El show está programado para el sábado 6 de junio a las 21, teniendo como marco el Teatro Oficial Juan de Vera.

La banda, conformada por Meno Fernández, Julián Meza, Riqui González, Manu Pineda, Facundo Farelo y Sergio Boaglio, prepara un repertorio que combina la nostalgia de sus inicios con la frescura de sus producciones actuales.

Los clásicos que no pueden faltar

El espectáculo promete un recorrido emocional por aquellas canciones que marcaron a varias generaciones de argentinos. Los asistentes podrán disfrutar en vivo de éxitos como:

  • Mujer

  • Sin solución

  • Será

  • Armas de Seducción

  • Casualidad

  • El Che y los Rolling Stones

Entradas y puntos de venta

Las localidades ya se encuentran disponibles a través de los siguientes canales:

  • Online: a través de la plataforma weepas.ar.

  • Presencial: en la boletería del Teatro Vera (San Juan 637), de lunes a sábados en los horarios de 09 a 13 y de 17 a 21.

Para más detalles sobre el show, los interesados pueden seguir las actualizaciones en las redes sociales oficiales del Teatro Vera y de la banda.

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