“El arte habita la palabra”: lecturas y talleres creativos al Hospital Juan Pablo II

El Hospital Pediátrico Juan Pablo II será sede el martes 12 de mayo de una jornada coordinada por la cartera educativa provincial a realizarse de 9 a 12.

El objetivo central es garantizar que el derecho a la educación, la cultura y el juego permanezca vigente, incluso durante la coyuntura de una enfermedad.

La actividad es el resultado del trabajo conjunto entre la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, la Coordinación de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, y la de Educación Artística.

Dispositivos artísticos y circulación de la palabra

La propuesta ve al arte como un lenguaje que complementa la lectura y facilita el procesamiento de la realidad dentro del centro de salud.

A través de diversos dispositivos artísticos, se buscará que los niños, sus acompañantes y el propio personal de la institución pasen de un rol receptivo a uno de creación activa.

Estas dinámicas están diseñadas para ajustarse a los tiempos y espacios específicos del hospital, con el fin de fortalecer el estado de ánimo de los pacientes.

Lecturas "a pie de cama"

Mientras en el hall central se desarrollan actividades colectivas, el programa Colectivo de Lectura llevará adelante una intervención más íntima y personalizada:

Mediaciones lectoras: se realizarán lecturas directamente en las salas de internación.

Fomento de la imaginación: el objetivo es despertar el placer por la lectura en niños en situación de enfermedad.

Mejorar la experiencia: crear espacios simbólicos que permitan imaginar "otros mundos" y hacer más amena la experiencia de la hospitalización.

Alcance de la iniciativa

La jornada está destinada no solo a los niños que se encuentran en tratamiento, sino también a las familias que transitan las salas de espera y a los trabajadores de la salud que acompañan el día a día en la institución, entendiendo que el arte es un lenguaje sanador para toda la comunidad hospitalaria.