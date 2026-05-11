Corrientes llega a la Casa Rosada con una muestra histórica y artística inédita

Con el impulso del Gobierno de Corrientes y el Instituto de Cultura, se inaugurará una propuesta que marca un precedente en el Museo Casa Rosada.

Por primera vez, este emblemático espacio rinde un homenaje integral a una provincia argentina. La muestra, que abrirá oficialmente este miércoles a las 17, es fruto de un trabajo coordinado entre referentes correntinos como Fernando Quevedo Orden y el director del Museo de Bellas Artes "Juan Ramón Vidal", Pablo Guiglioni.

Los tres ejes de la identidad correntina

La exposición está estructurada para ofrecer una visión completa de la riqueza provincial a través de tres pilares fundamentales:

Arte: un recorrido desde el siglo XIX hasta hoy, con obras de maestros como Pedro Núñez de Ibarra , Chela Gómez Morilla , José Negro y José Mizdraji , entre otros.

Historia: piezas representativas de la cultura jesuítico-guaraní, las gestiones de Ferré y Pujol, la historia de Camila O’Gorman, la primera estampilla argentina y recuerdos de Malvinas.

Música: el Chamamé, Patrimonio de la Humanidad, tendrá un lugar central con presentaciones en vivo programadas para los meses de mayo y junio.

Patrimonio cedido por correntinos

Un punto a destacar es que las aproximadamente 50 piezas que conforman la exhibición pertenecen a coleccionistas privados de nuestra provincia.

Los propietarios cedieron estos tesoros culturales de manera especial, permitiendo que miles de visitantes en Buenos Aires puedan conocer de cerca objetos que suelen estar fuera del alcance del gran público.

Presencia en la vidriera nacional

La gestión de esta muestra contó con el acompañamiento de la Secretaría General de la Presidencia y el Instituto de Cultura presidido por Lourdes Sánchez.

Durante 60 días, Corrientes tendrá una presencia estratégica en uno de los puntos turísticos más visitados de la Ciudad de Buenos Aires, proyectando su historia y su "ser correntino" a nivel nacional.