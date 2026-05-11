"Doná el peluche de tu ex": de un viejo recuerdo a una nueva alegría

Bajo el lema “Doná el peluche de tu ex”, la Fundación Coe-Ti propone una forma distinta de colaborar.

La campaña no solo busca recolectar juguetes, sino también invitar a las personas a desprenderse de objetos que puedan estar asociados a recuerdos de relaciones pasadas o que simplemente ya no tienen lugar en el hogar, transformándolos en un gesto de felicidad para un niño en situación de vulnerabilidad.

Destino de las donaciones

La colecta, que se extenderá hasta el mes de agosto, tiene como objetivo asistir a diferentes sectores de la infancia en Corrientes:

Escuelas rurales: llegando a diferentes parajes del interior.

Centros de contención y hogares: brindando un presente a niños que se encuentran bajo cuidado institucional.

Niños en situación de vulnerabilidad: reforzando el acompañamiento en sectores críticos de la capital y otras ciudades.

Recorrido por la provincia

Se han establecido puntos de recepción tanto en la Capital como en diversas localidades del interior que se sumaron a la iniciativa.

Los organizadores estarán recorriendo la provincia para acopiar las donaciones y asegurar que lleguen a quienes más lo necesitan.

Cómo colaborar

Los interesados en sumarse pueden acercar sus peluches, muñecas de trapo o juguetes en buen estado a los puntos de recolección.

En capital se recepciona en la oficina de Coe-Ti, ubicada en el subsuelo del Poder Judicial (9 de Julio y San Juan).

Para conocer las fechas exactas de las recorridas y los lugares de recepción en cada ciudad, se invita a la población a seguir las redes oficiales de la Fundación Coe-Ti.

Sobre la Fundación Coe-Ti

Más allá de esta acción puntual, la fundación encabezada por la Dra. Nieves Cuenca mantiene su labor diaria brindando acompañamiento interdiciplinario a personas que atraviesan situaciones dificiles.

Esta campaña solidaria refuerza su vínculo con la comunidad y su compromiso con los derechos de la infancia.