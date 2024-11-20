¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gobierno de Corrientes Diego Spagnuolo Amenaza de bomba
Valdés inaugurará obras en tres localidades correntinas

Durante este miércoles y jueves. 

Por El Litoral

Miércoles, 20 de noviembre de 2024 a las 08:47

El gobernador, Gustavo Valdés, visitará las localidades de Cecilio Echeverría, Carolina, y Goya este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, con el objetivo de entregar viviendas, e inaugurar obras para el beneficio de los correntinos.

En Cecilio Echeverría a las 10, el Gobernador entregará viviendas del programa Oñondivé en el barrio Santa Cecilia. Seguidamente, a las 11 habilitará el Centro de Salud, ubicado a metros de la Municipalidad.

Mientras que, en Carolina a las 15, realizará la entrega de viviendas Oñondivé, en el barrio Jesús de la Buena Esperanza.

A las 19 en Goya, Valdés inaugurará la iluminación de la cancha del Club Atlético Central, ubicado por las calles José Gómez y Uruguay.  

Luego para culminar su primer día de trabajo, a las 20:30 en la plaza Mitre, firmará el Pacto 2030, donde la Provincia escriturará la donación de lotes a la Municipalidad para la construcción de viviendas.

El jueves, siguiendo su visita por la ciudad de Goya, el jefe del Ejecutivo Provincial habilitará a las 10 la Estación Provincial de los Niños, en la Ex Estación del Ferrocarril. Posteriormente, a las 11, inaugurará el segundo espacio del Parque Tecnológico, en el acceso al Parque Industrial.

Finalmente, a las 19 dejará habilitada la repavimentación de la Calle Belgrano e interconexiones.

