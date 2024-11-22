Caputo llegó a Corrientes y participará en el Congreso de Economía

El ministro de Economía de la Nación llegó a la Capital correntina de manera conjunta con funcionarios nacionales y acompañado de representantes del club de La Libertad donde en horas del mediodía de este viernes va a disertar sobre la décimo primer exposición de Economía regionales en el Club de la Libertad de eventos que se va a realizar en el Hotel de Turismo.

Además se realizará un reconocimiento por parte del Ministerio de Economía a quienes llevan adelante la gestión del presidente de la Nación en el territorio y a quienes forman parte del armado político de la libertad avanza en la provincia de Corrientes.

El evento se cerrará además con la exposición del diputado nacional, José Espert. Antes hará lo propio el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón.

Además, Ricardo “Caíto” Leconte destacó el creciente impacto de las ideas de la libertad en Argentina, consolidando una década de trabajo en la promoción de estos valores.