¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Padrón electoral Senasa Maximiliano Pullaro
Padrón electoral Senasa Maximiliano Pullaro
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Club de la libertad

Caputo llegó a Corrientes y participará en el Congreso de Economía

Se trata de la segunda jornada del Congreso de Economía Regional.

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 11:51

El ministro de Economía de la Nación llegó a la Capital correntina  de manera conjunta con funcionarios nacionales y acompañado de representantes del club de La Libertad donde en horas del mediodía de este viernes va a disertar sobre la décimo primer exposición de Economía regionales en el Club de la Libertad de eventos que se va a realizar en el Hotel de Turismo.

Además se realizará un reconocimiento por parte del Ministerio de Economía a quienes llevan adelante la gestión del presidente de la Nación en el territorio y a quienes forman parte del armado político de la libertad avanza en la provincia de Corrientes. 

El evento se cerrará además con la exposición del diputado nacional, José Espert. Antes hará lo propio el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón.

Además, Ricardo “Caíto” Leconte destacó el creciente impacto de las ideas de la libertad en Argentina, consolidando una década de trabajo en la promoción de estos valores.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD