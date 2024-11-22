Brindarán un taller sobre señales clave en el desarrollo infantil

Una fundación brindará este sábado en Corrientes un taller abierto al público en general sobre indicadores de dificultades en el desarrollo infantil, con el fin de promover los hitos del desarrollo normal de la niñez.

El objetivo del taller es "detectar factores que alteran el neurodesarrollo, realizando así una intervención temprana para poder brindarle una mejor calidad de vida a los niños que presentan dificultades tanto en el área social, la comunicación cautiva y del lenguaje", informaron los organizadores.

Se llevará a cabo este sábado 23 de noviembre, 10 a 12 en calle La Rioja 1145 de Corrientes.

Esta fundación tiene como misión la detección precoz de los trastornos del neurodesarrollo en niños cada vez más pequeños, con el fin de mejorar su calidad de vida y poder orientar a los tutores cómo trabajar con los distintos profesionales correspondientes según cada área afectada y también orientar acerca de cómo conseguir el certificado de discapacidad.

De ese modo, explicaron, se pueden realizar las terapias pertinentes y adecuadas de acuerdo al diagnóstico.

"Los profesionales que van a intervenir en la charla son fonoaudiólogo, terapista ocupacional, psicopedagogos, psicólogos y docentes de niños con discapacidad", informaron desde la fundación Neuroactiva, desde donde subrayaron que "la idea es poder brindar un panorama amplio de todos los trastornos y de todos los signos de alarma de la primera infancia de cero a seis años".

