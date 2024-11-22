La Dpec informa sobre falsos agentes que intentan manipular medidores

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes informa que ante el aviso de usuarios sobre personas que intentan acceder o manipular sus Medidores alegando pertenecer a la Dpec pero sin el uniforme ni otra identificación que lo acredite, que las únicas personas autorizadas a acceder para la lectura u otro trabajo a los Medidores son el personal de esta Dirección con su correspondiente uniforme identificatorio, y que se trasladan en móviles de la Dpec perfectamente ploteados con la identidad visual de la empresa.

También se recuerda que el personal de la Dpec no ingresa a los domicilios de los usuarios para solucionar problemas eléctricos internos. Todo el trabajo que compete y corresponde al servicio eléctrico brindado por la misma se realiza fuera de los domicilios, y bajo ningún concepto adentro.

Ante la aparición de falsos agentes de la Dpec, que con distintas excusas y artimañas intenten manipular los Medidores y/o soliciten ingresar a las casas, esta Dirección insta a realizar en forma inmediata la denuncia policial correspondiente.