Corrientes

La Dpec informa sobre falsos agentes que intentan manipular medidores

Además recalcaron que  todo el trabajo que compete y corresponde al servicio eléctrico brindado por la misma se realiza fuera de los domicilios

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 09:13

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes informa que ante el aviso de usuarios sobre personas que intentan acceder o manipular sus Medidores alegando pertenecer a la Dpec pero sin el uniforme ni otra identificación que lo acredite, que las únicas personas autorizadas a acceder para la lectura u otro trabajo a los Medidores son el personal de esta Dirección con su correspondiente uniforme identificatorio, y que se trasladan en móviles de la Dpec perfectamente ploteados con la identidad visual de la empresa. 

También se recuerda que el personal de la Dpec no ingresa a los domicilios de los usuarios para solucionar problemas eléctricos internos. Todo el trabajo que compete y corresponde al servicio eléctrico brindado por la misma se realiza fuera de los domicilios, y bajo ningún concepto adentro.

Ante la aparición de falsos agentes de la Dpec, que con distintas excusas y artimañas intenten manipular los Medidores y/o soliciten ingresar a las casas, esta Dirección insta a realizar en forma inmediata la denuncia policial correspondiente.

