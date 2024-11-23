La emotiva despedida de la Facultad de Humanidades para el estudiante que murió ahogado

Desde el departamento de Comunicación Social perteneciente a la Facultad de Humanidades Unnne, despidieron con mucho dolor y respeto al joven de 21 años que murió ahogado en horas de la madrugada de este sábado.

Se trata de Juan Pablo Ramos, de 21 años, oriundo de Formosa y estudiante de la carrera.

"Hoy es un día de mucho dolor, falleció un alumno de nuestra carrera. Un estudiante que había llegado de Formosa con muchísimas ilusiones y ayer presentó junto a sus compañeros su documental audiovisual", expresaron en un comunicado a través de redes sociales.

y agregaron: "Lamentamos su partida y nos unimos en un abrazo colectivo junto a sus compañeros y familiares".

VER MÁS: Tragedia: un joven murió ahogado en un piletón del parque Cambá Cuá