Gustavo Valdés Karina Milei Forestadora Tapebicuá
En el parque Camba Cuá

La emotiva despedida de la Facultad de Humanidades para el estudiante que murió ahogado

El joven de 21 años era estudiante de Comunicación Social. 

Por El Litoral

Sabado, 23 de noviembre de 2024 a las 15:24

Desde el departamento de Comunicación Social perteneciente a la Facultad de Humanidades Unnne, despidieron con mucho dolor y respeto al joven de 21 años que murió ahogado en horas de la madrugada de este sábado. 

Se trata de Juan Pablo Ramos, de 21 años, oriundo de Formosa y  estudiante de la carrera. 

"Hoy es un día de mucho dolor, falleció un alumno de nuestra carrera. Un estudiante que había llegado de Formosa con muchísimas ilusiones y ayer presentó junto a sus compañeros su documental audiovisual", expresaron en un comunicado a través de redes sociales. 

 y agregaron: "Lamentamos su partida y nos unimos en un abrazo colectivo junto a sus compañeros y familiares".

 

VER MÁS: Tragedia: un joven murió ahogado en un piletón del parque Cambá Cuá

