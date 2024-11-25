Corrientes: la UCR suma 5.000 afiliados y avanza hacia las internas del 22 de diciembre

El interventor de la UCR en Corrientes, Julián Galdeano, anunció que se afiliaron cerca de 5000 personas de cara a las elecciones del partido.

"Conforme lo establecido en el Cronograma electoral vigente, el viernes 22/11/2024 venció el plazo para la presentación de nuevas afiliaciones y se cerró el período de verificación y tachas", inicia el comunicado oficial.

Según el comunicado del interventor, hasta esa fecha se han recibido cerca de 5.000 nuevas afiliaciones, las que una vez controladas, aceptadas y digitalizadas, serán presentadas ante el Juzgado Federal con competencia electoral a efectos de su inclusión en el padrón partidario

"Asimismo, se han recibido 16 notas de afiliados desconociendo afiliaciones a otros partidos y solicitando la continuidad de su afiliación a la UCR con el reconocimiento de la antigüedad correspondiente, trámite que también será diligenciado por el Apoderado partidario ante el mencionado juzgado electoral", se destaca en el texto.

Por último, el día 29 de noviembre se publicará el padrón definitivo para las elecciones del 22 de diciembre.



