Presentarán 10 propuestas para refuncionalizar un histórico edificio

El Gobierno Provincial y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) firmarán este miércoles un acuerdo de transferencia de “Propuestas para el nuevo Edificio de la Jefatura de la policía de Provincia de Corrientes y el Ministerio de Seguridad e ideas preliminares de refuncionalización y puesta en valor del actual edificio histórico que ocupa dicha institución”.

Dicho trabajo fue elaborado por alumnos de 5° año de la cátedra de Arquitectura V-UPB, de la facultad de Arquitectura Unne, a través de un acuerdo de trabajo entre dicha facultad y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia.

El acto formal de entrega de la propuesta por parte de los alumnos tendrá lugar en el aula taller A8 de la mencionada Facultad a partir de las 18, oportunidad en la cual también se concretará la firma del “acuerdo de transferencia” entre dicha casa de altos estudios y el Ministerio provincial.

Cómo se elaboró la propuesta

La cátedra desde donde se desarrolló el trabajo tiene por objetivo, que los alumnos puedan desarrollar equipamientos de alta complejidad con demandas reales, jerarquizando aquellas que provienen del Estado, y contribuir con distintas entidades públicas.

Para realizar las propuestas, los alumnos efectuaron un relevamiento completo del actual edificio de la jefatura de policía, logrando un plano actualizado y unificado de la situación actual.

Además, hicieron entrevistas a distintos trabajadores y funcionarios públicos que desarrollan sus actividades en esas instituciones, para entender su funcionamiento y relevar las condiciones de trabajo. Con todo ello construyeron un diagnóstico de la situación actual y un nuevo programa de actividades para el desarrollo del nuevo edificio.

Con relación al Edificio Histórico, ubicado dentro del casco histórico monumental de gran valor patrimonial, los distintos equipos de alumnos realizaron propuestas e ideas preliminares de refuncionalización y puesta en valor del actual edificio histórico que ocupa dicha institución.

Para comenzar el proyecto, los alumnos entrevistaron al Ministro del área, Claudio Polich, al Jefe de policía y al ministro de seguridad de la provincia de Corrientes. También analizaron el terreno disponible y el impacto urbano del nuevo edificio en la zona.

Culminado un recorrido de meses de trabajo, los alumnos desarrollaron 10 propuestas diferentes. Cada una de ellas con sus carpetas técnicas (para los equipos técnicos del ministerio), posters con formato de paneles y maquetas. Cada una de ellas será expuesta en la ocasión.