Lo de Jesús y su menú de Año Nuevo: tradición, carne y vino en el corazón de Palermo

Por El Litoral

Viernes, 13 de diciembre de 2024 a las 02:00

En la icónica esquina de Gurruchaga y Cabrera, Lo de Jesús te espera para recibir el 2025 con una propuesta que une lo mejor de la cocina argentina, un ambiente acogedor y la más exquisita selección de vinos.

El chef Darío Gualtieri diseñó un menú especial que combina tradición, innovación y los sabores únicos de la parrilla argentina:

Entradas:
● Stracciatella, tomates platenses a la brasa y aceite de albahaca
● Gravlax de trucha patagónica con ensalada rusa de wasabi y pickles de rabanitos
● Carpaccio de bife de chorizo con limón, tomillo, alcaparras, rúcula, vinagreta de sauco y parmesano estacionado

Platos principales:
● Abadejo a la brasa con ají amarillo, criolla de langostinos, pack choi y limón asado
● Ravioles de calabaza con manteca de salvia fresca
● Ojo de bife madurado con papas crocantes, vegetales y emulsión de hierbas

Postres:
● Chocolate con maracuyá, crumble de chocolate blanco y menta
● Flan de dulce de leche con chantilly

Final dulce
● Café acompañado de trufas de chocolate

Brindis
● Alyda Van Salentein con cerezas frescas

Vinos
● Primus Chardonnay, Bodega Salentein
● Primus Malbec, Bodega Salentein
(Incluye aguas y gaseosas)
Adultos: $150.000
Niños de hasta 12 años: $75.000

Un espacio con historia y alma

Desde 1953, Lo de Jesús combina la tradición gastronómica porteña con la pasión por la carne y el vino. Con espacios que combinan calidez y frescura, como el Jardín de Invierno o la Galería de las Bodegas, el restaurante es el lugar perfecto para celebrar en familia o con amigos, y darle la bienvenida a 2025.

Reservas al 4832-6011.
Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo
WhatsApp: +54 9 113 943 1734
Instagram: @lodejesus

