Lo de Jesús y su menú de Año Nuevo: tradición, carne y vino en el corazón de Palermo

En la icónica esquina de Gurruchaga y Cabrera, Lo de Jesús te espera para recibir el 2025 con una propuesta que une lo mejor de la cocina argentina, un ambiente acogedor y la más exquisita selección de vinos.

El chef Darío Gualtieri diseñó un menú especial que combina tradición, innovación y los sabores únicos de la parrilla argentina:

Entradas:

● Stracciatella, tomates platenses a la brasa y aceite de albahaca

● Gravlax de trucha patagónica con ensalada rusa de wasabi y pickles de rabanitos

● Carpaccio de bife de chorizo con limón, tomillo, alcaparras, rúcula, vinagreta de sauco y parmesano estacionado

Platos principales:

● Abadejo a la brasa con ají amarillo, criolla de langostinos, pack choi y limón asado

● Ravioles de calabaza con manteca de salvia fresca

● Ojo de bife madurado con papas crocantes, vegetales y emulsión de hierbas

Postres:

● Chocolate con maracuyá, crumble de chocolate blanco y menta

● Flan de dulce de leche con chantilly

Final dulce

● Café acompañado de trufas de chocolate

Brindis

● Alyda Van Salentein con cerezas frescas

Vinos

● Primus Chardonnay, Bodega Salentein

● Primus Malbec, Bodega Salentein

(Incluye aguas y gaseosas)

Adultos: $150.000

Niños de hasta 12 años: $75.000

Un espacio con historia y alma

Desde 1953, Lo de Jesús combina la tradición gastronómica porteña con la pasión por la carne y el vino. Con espacios que combinan calidez y frescura, como el Jardín de Invierno o la Galería de las Bodegas, el restaurante es el lugar perfecto para celebrar en familia o con amigos, y darle la bienvenida a 2025.

Reservas al 4832-6011.

Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo

WhatsApp: +54 9 113 943 1734

Instagram: @lodejesus