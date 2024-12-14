Se pronostican altas temperaturas para toda la semana

Las altas temperaturas regresaron a la ciudad de Corrientes y durante toda la semana se mantendrán las máximas entre los 34°C y los 32°C.

Las mínimas rondarán los 21°C, por lo que se pronostican días calurosos en la provincia.

Antes de la llegada del verano, los correntinos ya son testigos de las altas temperaturas. Para este lunes se esperan máximas de 31°C y mínimas de 18°C, con cielos soleados y sin probabilidades de precipitaciones.

Para el inicio de semana, las temperaturas rondarán los 31°C y 18°C, con vientos por el sureste a una velocidad de 13 a 32 kilómetros por hora.

El martes podría alcanzar los 32°C, los vientos se podrían desarrollar por el este.

El termómetro se mantendrá en alta durante los próximos días alcanzando los 34°C y sin probabilidades de precipitaciones, por lo que no se prevé un alivio en la provincia.