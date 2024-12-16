¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes Capital

El Espacio de Memoria abrirá en Nochebuena para personas en situación de calle

Bajo el lema “Doná y transformá la navidad de alguien”, la comisión del Espacio de Memoria RI9 recibirá a los vecinos y vecinas que quieran compartir la Navidad. Será el 24 de diciembre en vísperas a la Navidad y la cena será pollo asado con ensaladas. 

Lunes, 16 de diciembre de 2024 a las 12:36

El Espacio de Memoria RI9 (ubicado en Avenida 3 de Abril casi Costanera) abrirá el 24 de diciembre en Nochebuena para que personas en situación de calle puedan disfrutar de una cena de Navidad. Se reciben donaciones para los niños y la comunidad en general. 

Bajo el lema “Doná y transformá la navidad de alguien”, la comisión del Espacio de Memoria RI9 recibirá a los vecinos y vecinas que quieran compartir la Navidad. Será el 24 de diciembre en vísperas a la Navidad y la cena será pollo asado con ensaladas. 

“En estos tiempos difíciles, abrir el Espacio a la comunidad en un acto de solidaridad rearma el tejido social que la dictadura vivo a desarmar. Desde el Espacio de Memoria consideramos que la memoria se enaltece llevando los ideales de los 30 mil a acciones concretas como lo es esta actividad”, señaló Lucía Artieda, coordinadora del Espacio. 

La comisión también recibirá donaciones en buen estado de juguetes, ropa y alimentos navideños para la cena. “Si tenés o sabes quién puede tener donaciones y/o querés brindarnos tu ayuda, podés comunicarte con nosotros para coordinar”, señala la invitación. El número de contacto es 3794682533 (Karen).

