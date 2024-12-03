Presentarán "Napalpí": un libro sobre una historia del saqueo de nuestras tierras

Este Jueves 05/12 a las 19 Hs , en el Espacio de Memoria RI9 , será la presentación del libro “Napalpí 1924-2024. Genocidio y terricidio, una historia del saqueo de nuestras tierras” del historiador y ensayista Francisco Tete Romero.

Una obra que propone recorrer en un ejercicio dialéctico, las memorias del saqueo del Chaco, sistematizadas en los distintos ciclos neoliberales en Argentina.

Recorre así, el saqueo del Quebracho Colorado, la fundación de una ciudad de nombre “épico”, las campañas militares de pacificación del indio, la apropiación del territorio indígena para el cultivo del algodón, la última dictadura y la aniquilación de la cultura cooperativista y las ligas agrarias.

El recorrido tiene como objetivo llegar al cultivo de la soja de modelo transgénico, la deforestación y el desmonte, la movilización y huelga indígena del año 2006, el pedido de perdón, la medida cautelar ante la Corte Suprema y la pérdida de soberanía sobre el Rio Paraná.

En esa construcción Histórica, se enmarca la Masacre de Napalpí como parte de la dinámica del Genocidio Indígena. Una reconstrucción que irrumpió, a través de un complejo proceso de relatos orales de los sobrevivientes y descendientes, de un ejercicio activo de la Memoria y la construcción de nuevas representaciones, con un rol estratégico del historiador Qom Juan Chico junto a la comunidad y con un incontrastable apoyo en las fuentes escritas más diversas.

Se busca y trabaja, en una pedagogía de la memoria intercultural en clave descolonizadora, para un Nunca Más al Genocidio Indígena.

La obra es un manual del Terricidio planificado en el Chaco, abarcando el genocidio, el ecocidio, el epistemicidio y el feminicidio de un régimen plutocrático de las corporaciones y el mercado, que promueve abiertamente la entrega completa de nuestras soberanías políticas, económicas, territoriales, alimentarias, científico-tecnológicas, culturales y educativas.

Bertolt Brecht decía con respecto a la verdad, que “Hay que tener el valor de escribirla, la perspicacia de descubrirla, el arte de hacerla manejable, la inteligencia de saber elegir a sus destinatarios y, sobre todo, una gran astucia para difundirla”.

Francisco Tete Romero lo logra con creces ..