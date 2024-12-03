¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Presentarán "Napalpí": un libro sobre una historia del saqueo de nuestras tierras

El   libro,   da   todas   las   herramientas necesarias   e   indispensables   para   construir   un  pensamiento   crítico   sobre   la   historia  del Chaco y examinar su narrativa.  

Por El Litoral

Martes, 03 de diciembre de 2024 a las 07:45

Este Jueves 05/12 a las 19 Hs , en el Espacio de Memoria RI9 , será la presentación del libro  “Napalpí   1924-2024.   Genocidio y terricidio, una historia del saqueo de nuestras tierras” del historiador y ensayista Francisco Tete Romero.

Una obra  que  propone recorrer en un ejercicio dialéctico, las memorias del saqueo del Chaco, sistematizadas en los distintos ciclos neoliberales en Argentina.

 Recorre así, el saqueo del Quebracho Colorado, la fundación de una ciudad de nombre “épico”,   las   campañas   militares   de   pacificación   del   indio,   la   apropiación   del   territorio indígena para el cultivo del algodón, la última dictadura y la aniquilación de la cultura cooperativista y las ligas agrarias.

 El recorrido tiene como objetivo llegar al cultivo de la soja   de   modelo   transgénico,   la   deforestación   y   el   desmonte,   la   movilización   y   huelga indígena del año 2006, el pedido de perdón, la medida cautelar ante la Corte Suprema y la pérdida de soberanía sobre el Rio Paraná.   

 En esa construcción Histórica, se enmarca la Masacre de Napalpí como parte de la dinámica   del   Genocidio   Indígena.   Una   reconstrucción   que   irrumpió,   a   través   de   un complejo proceso de relatos orales de los sobrevivientes y descendientes, de un ejercicio activo de  la Memoria y  la construcción de nuevas representaciones, con un rol estratégico del historiador Qom Juan Chico junto a la comunidad  y con un incontrastable apoyo en las fuentes escritas más diversas. 

  Se   busca   y   trabaja,   en   una   pedagogía   de   la   memoria   intercultural   en   clave descolonizadora, para un Nunca Más al Genocidio Indígena.      

 La obra es un manual del Terricidio planificado en el Chaco, abarcando el genocidio, el ecocidio, el epistemicidio y el feminicidio de un régimen plutocrático de las corporaciones y   el   mercado,   que   promueve   abiertamente   la   entrega   completa   de   nuestras   soberanías políticas,   económicas,   territoriales,   alimentarias,   científico-tecnológicas,   culturales   y educativas. 

Bertolt Brecht decía con respecto a la verdad, que “Hay que tener el valor de escribirla, la perspicacia de descubrirla, el arte de hacerla manejable, la inteligencia de saber elegir a sus destinatarios y, sobre todo, una gran astucia para difundirla”. 

Francisco Tete Romero lo logra con creces ..

