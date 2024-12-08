La Unne cumple 68 años y lo celebra con propuestas artísticas, literarias y deportivas

El aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste es el próximo 14 de diciembre, pero los festejos comenzarán este lunes con un concierto sinfónico en Resistencia. La semana de actividades incluye también la presentación de libros de la colección de Eudene “40 años de democracia”, un acto por los 50 años del Instituto de Criminalísticas y cerrará con una maratón destinada a la comunidad universitaria y al público en general.

La Unne cumple 86 años de vida institucional y para celebrarlo se realizarán diversas actividades que incluyen propuestas artísticas, presentación de libros y una maratón destinado a estudiantes, graduados, docentes, no docentes, investigadores y demás.

La semana de festejos comenzarán el lunes 9 de diciembre con una noche de gala que tendrá lugar en la Casa de las Culturas, ubicada en Marcelo T. de Alvear 90, en Resistencia, Chaco.

La velada es con entrada libre y gratuita, y abierta a toda la comunidad. Comenzará a las 20 horas, y en el escenario se presentarán destacados ensambles y solistas de la región: la Orquesta Sinfónica del Chaco, los coros universitarios del Centro Cultural Nordeste (CCN) y del Centro Cultural Universitario (CCU) y la Orquesta de Cámara de la UNNE. Con la participación especial del solista instrumental Jorge Villán y los solistas vocales Francisco Malvido y Mónica Olivera. La dirección general estará a cargo de la Lic. María Rosa Alcaraz.

Cuatro décadas de democracia

Para el martes 10 de diciembre, está prevista la presentación de la serie “40 años de democracia”, una edición especial de Eudene, la editorial de la UNNE.

La misma se desarrollará desde las 19.30 hs, en el Hall de Rectorado, en 25 de Mayo 868 de la capital correntina.

La edición contiene escritos de Ricardo Gil Lavedra, Carlos Altamirano, Jorge Monteleone y Peco Tisenbaum.

Medio siglo del Instituto de Criminalísticas

La agenda de festejos por el aniversario de la UNNE, continuará el viernes 13, con el acto en conmemoración del 50° Aniversario de la Dirección del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología.

Será a partir de las 7 horas, en el Campus “Sargento Cabral” de la Universidad, ubicado en Juan Bautista Cabral 2001, en Corrientes.

Reto UNNE

La semana de festejos culminará el domingo 15 de diciembre con una maratón destinada a quienes integran la comunidad UNNE y público en general.

La carrera aniversario será de 4 kilómetros, tendrá dos categorías: general para mayores de 18 años y comunidad UNNE.

La concentración está prevista para las 7 y la largada será a las 8 horas del domingo 15 de diciembre, en la sede del Instituto Rectorado de la UNNE (25 de Mayo 868, Corrientes). De allí saldrán los participantes hacia la calle Buenos Aires. De allí seguirán hasta la costanera, por donde continuarán hasta la rotonda de costanera sur. Allí se da la vuelta y se regresa también por costanera, hasta la calle Lavalle.

Al finalizar habrá premiación y entrega de medallas.

Unne Medios