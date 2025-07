Un avión de combate desaparece en vuelo

n Resulta poco convincente que las autoridades de la Fuerza Aérea Norteamericana hayan pasado por alto este impactante caso, a pesar de los reportes oficiales de muchas agencias informativas, las averiguaciones realizadas por investigadores y los hechos relatados por un coronel de la Fuerza Aérea que fue testigo protagónico, permiten establecer la autenticidad y magnitud de los hechos, por lo que resulta absurdo aceptar que el informe oficial sea solo de un par de páginas.

El espectacular caso ocurrió el 23 de noviembre de 1953 por la tarde. El radar de la base aérea Truax detectó un objeto volante no identificado que se desplazaba sobre las instalaciones militares, área restringida donde se realizaban experimentos secretos. Inmediatamente la base ordenó que se intercepte al intruso, por lo que fueron enviados los tenientes Félix Moncia y Alan Wilson, a bordo de su avión caza Sabre F 89. La estación en tierra fue guiando al avión hasta las proximidades del Ovni, preguntaron al avión si lograban ver al extraño objeto y la respuesta fue negativa, por lo cual el caza continuó ascendiendo. El OVNI que se mantuvo estático un buen rato, aceleró para dirigirse al sector norte del Lago Superior. El piloto recibió la orden de modificar su trayectoria y velocidad para interceptar al objeto. Durante los siguientes diez minutos los radares de Truax y Kinross observaron los constantes cambios de rumbo y altitud del ovni, hasta que el avión caza por fin pudo confirmar el contacto visual con su objetivo. Entonces el disco volador y el avión militar se enfrascaron en una espectacular persecución con incontables piruetas, brincando de un lado a otro de las pantallas de radar, así se encontraba la situación cuando sucedió algo muy extraño. Los radares militares en tierra, que monitoreaban cada movimiento del encuentro aéreo, aseguran que todo sucedió en cuestión de segundos. El avión caza pasó por debajo del disco volador, pero los “bips” del radar no volvieron a separarse, como si ambos cuerpos se hubieran unido en uno solo. Durante algunos dramáticos instantes solo brilló en el radar el registro del Ovni, después también desaparecio de las pantallas el disco volador, simplemente se desvaneció, y con él también desapareció el avión de combate y sus tripulantes. Los oficiales de las bases pensaron en un accidente, el jet militar y el ovni chocaron en vuelo, teoría apoyada porque fracasaron todos los intentos de hacer contacto con el avión. Los hechos ocurrieron cuando el disco volador y el avión sobrevolaban el Lago Superior, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá . La Fuerza Aerea norteamericana solicitó la intervención de una brigada militar de rescate, que de inmediato salió hacia la zona para buscar los restos del accidente. Todos tenían la certeza de encontrar al avión y sus tripulantes.

Gigantesca búsqueda

El ejército canadiense se unió a la operación de salvamento, durante toda la noche y el día siguiente apoyaron a los norteamericanos con buzos y sondeos subacuáticos, pero no se encontró nada, ni una mancha de aceite o algún objeto que pudiera flotar sobre la superficie. El diario Chicago Tribune publicó la historia del accidente, con la opinión de los radaristas, quienes afirmaron que el jet choco en el aire contra un objeto volador desconocido. La Fuerza Aérea de Estados Unidos se movió rápidamente para desmentir la nota, informando que el avión cayó al agua por un lamentable desperfecto mecanico. A pesar de que se realizó una intensa búsqueda coordinada con el gobierno canadiense, nunca se descubrió nada que confirmara el derribo del caza americano, ningún cadáver o resto material que pudiera certificar la caída del avión.

En los años siguientes, los directivos de la Fuerza Aérea norteamericana, intentaron en vano encontrar alguna justificación convincente, ya se sabe, la ingenuas disculpas de siempre. Dijeron que los operadores del radar malinterpretaron la pantalla y los pilotos fueron enviados por error a interceptar un avión DC 3 canadiense que accidentalmente invadió el espacio aéreo restringido. Después de que el piloto se percatara de la equivocación, inició el vuelo de regreso a la base cuando se presentó el desperfecto que desencadenó la tragedia y posterior impacto. El gobierno de Canadá negó el argumento norteamericano e indicó que ningún avión de su país se encntraba en la zona al momento del incidente. Luego de algún tiempo oficiales de la Fuerza Aérea dijeron que el piloto sufrió un ataque vértigo, perdiendo el control de su avión ( y siguen las mentiras…)

En cuanto a la desaparición de los pilotos, en unos cuantos párrafos y por haber sido una noticia pública, se explica que se trató de un accidente aéreo común y corriente, sin relación con Ovnis. Del choque del avión con el disco volador no se menciona ni una palabra y el caso jamás fue incluído entre los estudios oficiales. Otro de los tantos y graves hechos ocurridos a nivel mundial que fueron encubiertos por las grandes potencias, aun a costa de la vida de sus hombres. Aun hasta hoy siguen sin epitafio las tumbas de estos hombres. El avión pudo haber sido secuestrado en vuelo por el Ovni o desintegrado por un arma desconocida? Todo es posible, pero al no haber ninguna certeza ni información oficial, todo puede prestarse a cualquier interpretación por mas descabellada que parezca. Esta no es la primera vez ni será la última que suceden hechos impactantes a nivel mundial, que son tapados por las fuerzas armadas de distintos países. Lo lamentable es que para lograr sus objetivos, no vacilan, como en este caso, en usar vidas humanas para su propósito. Dos semanas después de este hecho relatado, se supo que otros dos pilotos habían protagonizado un incidente aéreo similar en la misma zona. Y los hechos fueron rápidamente silenciados por las autoridades para no ocasionar alarma entre la población. Este caso fue distinto, dos pilotos de combate en sus respectivos aviones, efectuaban un vuelo de rutina cuando fueron alcanzador por un enorme y luminoso Ovni. De inmediato avisaron a la base que eran perseguidos por un enorme Ovni. Ambos pilotos cambiaron rumbo y altitud en un inútil intento de evadir al objeto, pero este los seguía y observaba. Recordaron lo que les había pasado a sus compañeros hacía pocas semanas y permanecieron juntos, hasta que el disco volador se alejó rápidamente de ellos perdiéndose en el cielo. Casos como este debe haber muchos en el mundo. Quizás alguna vez se sepa aunque más no sea algo de la verdad, pero hasta ahora no parece posible. El tiempo lo dirá.