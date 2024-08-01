Exitoso desarrollo del programa correntino de calidad turística “Alojamientos”

En salón de centro cultural de Saladas, se desarrolló este programa que viene llevando adelante el Gobierno provincial a través del área de calidad Turística del Ministerio de Turismo.

El objetivo del programa es exponer las herramientas prácticas, para aportar al aumento en el grado de satisfacción de los clientes, posicionando a Corrientes como una provincia reconocida por la calidad de sus prestaciones y de este modo contribuir a un desarrollo turístico sustentable, sostenible y socialmente inclusivo.

Vale destacar que el reconocimiento de estas actividades es que las organizaciones que alcancen el requisito del programa obtendrán una distinción por su compromiso con la calidad turística a nivel provincial y podrán utilizar el programa en sus páginas web, en publicaciones, etc.

Por tal motivo lo que se busca con este programa es incorporar a los municipios a lo que es la calidad turística a nivel provincial. Vale destacar que este programa inició en el mes de mayo con la visita a Concepción del Yaguareté Corá y se continuó en Paso de la Patria y la semana que viene en Carlos Pellegrini.

En la ocasión, Angie Zuviria directora de Turismo de Saladas señaló” este es un trabajo articulado con el municipio de saladas. Nos da beneficios como destino turístico teniendo en cuenta que el turismo por esta zona se ha incrementado y estas capacitaciones nos ayudan a mejorar nuestros servicios de hospedajes con todo lo que ello implica”.

A su turno el Intendente Noel Gómez manifestó “desde el municipio estamos dando pasos importantes para potenciar el turismo en la ciudad de Saladas. Por lo tanto, el fin es poder brindar al sector hotelero herramientas que permitan mejorar la atención, mejorar en la recepción de turistas y visitantes que decidan venir a conocer Saladas con todos sus atractivos turísticos, históricos y culturales” puntualizó.