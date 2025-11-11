Vuelven las lluvias a Corrientes y rige alerta amarilla por tormentas

Los pronósticos indican nuevamente la llegada de precipitaciones a Corrientes. Para este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes en todo el territorio. Se prevé que estas condiciones, acompañadas de altas temperaturas se mantengan hasta el domingo.

Lluvias toda la semana

Alerta amarilla emitida por el SMN para este miércoles.

Las lluvias podrían arribar este miércoles por la madrugada, con mayor probabilidad durante la mañana y la tarde con un 70% de probabilidad. La alerta amarilla apunta a un frente de tormenta de variada intensidad donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”, agregaron desde el ente nacional.

El sistema de tormentas podría permanecer en Corrientes. Fuente: Agromet.

Estas condiciones podrían continuar durante el jueves, seguido por el viernes y domingo con tormentas aisladas. Por lo que los pronósticos indican que las precipitaciones se extenderán durante el fin de semana.

¿Qué sucederá con las temperaturas?

Las temperaturas altas durante toda la semana. Fuente: Agromet.

Con la llegada de vientos por el sector sur, para este miércoles se prevé un leve descenso en comparación de este martes, con máximas de 26°C y mínimas de 21°C. Sin embargo, para el jueves el termómetro podría subir con temperaturas que oscilen entre los 20°C y los 29°C.

Los vientos por el este podrían marcar jornadas calurosas, para el viernes rondará entre los 28°C y los 20°C, mientras que el sábado entre los 31°C y 19°C. Para el domingo recién se podrían volver a descender con temperaturas entre los 26°C y 22°C.