En memoria de Martha Elena Feris de Machado

En el día que habría sido tu cumpleaños, tu esposo Yamil, tus hijas Varinia, Magalí, Juliana e Irene Machado Feris, tus hijos políticos y tus nietas y nietos Felicitas, Octavio, Azucena, Salvador, Vittorio, Santos y Allegra te recordamos con mucho amor.

Apreciamos tu presencia y siempre te llevaremos en nuestros corazones, porque quienes viven en el recuerdo de los que los amaron jamás mueren.

Gracias por la maravillosa vida que compartimos, por todo lo que nos diste y enseñaste, por el camino trazado y por tu ejemplo.

Vivirás siempre en nosotros. Pedimos oraciones a tu querida memoria.

Haremos oficiar misa a las 20 de este miércoles 12 de noviembre en la Iglesia La Merced .