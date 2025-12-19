¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés encabezará el lanzamiento del Carnaval Provincial

El mandatario encabezará la jura de suboficiales y presentará el Carnaval 2026 en el complejo “La Unidad.

Por El Litoral

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 10:58

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participará este viernes de dos actividades oficiales en la ciudad. Se destaca la presentación del Carnaval 2026.

Antes de eso, a las 18, Valdés asistirá al Complejo Formativo Policial Santa Catalina para la ceremonia de jura de fidelidad a la Bandera y el egreso de la 8° promoción de suboficiales subayudantes. El acto incluirá la entrega de despachos y sables.

Más tarde, a las 20.30, el mandatario encabezará la presentación del Carnaval Provincial 2026 en el complejo “La Unidad”.

 

