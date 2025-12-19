Juan Pablo Valdés encabezará el lanzamiento del Carnaval Provincial

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participará este viernes de dos actividades oficiales en la ciudad. Se destaca la presentación del Carnaval 2026.
Antes de eso, a las 18, Valdés asistirá al Complejo Formativo Policial Santa Catalina para la ceremonia de jura de fidelidad a la Bandera y el egreso de la 8° promoción de suboficiales subayudantes. El acto incluirá la entrega de despachos y sables.
Más tarde, a las 20.30, el mandatario encabezará la presentación del Carnaval Provincial 2026 en el complejo “La Unidad”.