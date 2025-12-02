Avance sanitario en Corrientes: historia clínica digital y récord de consultas en 2025

La Municipalidad de Corrientes presentó su balance de gestión en salud, destacando el crecimiento de la atención primaria y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Desde 2019, la administración del intendente Eduardo Tassano impulsó obras, equipamiento y servicios destinados a reforzar la red de Saps de la ciudad.

Más controles, vacunas y acompañamiento

En 2025, los centros de atención primaria registraron más de 100 mil atenciones médicas. Se realizaron 850 PAP, se acompañó a 1.800 embarazadas en sus controles y se aplicaron más de 271.000 vacunas del calendario obligatorio.

Infraestructura renovada y más equipamiento

El municipio inauguró 15 nuevas Saps y refaccionó otras 13, alcanzando mejoras en 28 centros sanitarios.

A esto se sumaron nuevas computadoras, que pasaron de 55 a 200 unidades, y cámaras de seguridad para reforzar el funcionamiento interno.

Historia Clínica Electrónica: un cambio estructural

Uno de los avances más significativos fue la expansión de la Historia Clínica Electrónica (HCE), desarrollada junto a la Unne, que ya funciona en 17 Saps. Otras siete salas se encuentran en proceso de implementación, con la meta de llegar al 66% de cobertura en 2025.

A la fecha, se generaron 76.000 historias clínicas digitales y se registraron 500.000 atenciones asociadas al sistema.

Turnos web y Portal del Paciente

El turnero digital, disponible en el 56% de las salas, superó los 13 mil turnos otorgados, con un fuerte crecimiento en su uso durante 2025, que ya registra 5.100 solicitudes.

Además, el Portal del Paciente permite descargar estudios como PAP, mamografías, laboratorios y ecografías realizados en los Saps.

Datos en tiempo real para decisiones más precisas

La Secretaría de Salud incorporó un panel de datos que centraliza información en tiempo real sobre las actividades de cada Saps.

Esta herramienta facilita el monitoreo, la detección de tendencias y la toma de decisiones operativas.

Un cierre de año con balance positivo

Según el informe oficial, la combinación de infraestructura, tecnología y ampliación de servicios permitió fortalecer la política sanitaria local y mejorar el acceso a la salud para miles de vecinos.