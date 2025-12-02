Docentes de nivel primario serán reconocidos con el "Premio Unne a la Alfabetización"

El reconocimiento de la Unne se concretará en el marco del proyecto pedagógico Revista Digital Segunda Edición: “Voces que Inspiran: Experiencias educativas que transforman la alfabetización en Corrientes”, del Ministerio de Educación de Corrientes, que tiene como finalidad difundir las experiencias desarrolladas por docentes del nivel primario, visibilizando prácticas innovadoras y estrategias territoriales orientadas al fortalecimiento de los aprendizajes iniciales.

En ese sentido, con el propósito de acompañar y potenciar estas iniciativas, se consideró pertinente la creación del “Premio UNNE a la Alfabetización”, mediante el cual se brindará un reconocimiento especial a tres trabajos publicados en la mencionada revista, seleccionados en función de su valor pedagógico, su carácter inclusivo y su impacto territorial.

La nómina de ganadores se dará a conocer el próximo viernes 5 de diciembre, en un acto en Casa de Gobierno, en el que se oficializará la selección realizada por el jurado integrado por la Prof. Daira Maria Rodriguez Bustinduy, la Prof. María Florencia Grebe y el Lic. Fabian Yausaz, en representación del Ministerio de Educación, y el Dr. Hugo Wingeyer, Mg. Silvina Bechara y la Dra. Natalia Trevisan, por la Unne.

Desde el Unne, la Dra. Patricia Demuth, Secretaria General Académica, destacó que la entrega del premio se enmarca en el proceso de colaboración que la Universidad viene generando con la alfabetización temprana, inicial y obligatoria en la provincia.

Dicho trabajo articulado entre la Unne y el Ministerio de Educación se inició en el año 2024, con respecto a las capacitaciones docentes del nivel inicial, primario y secundario, que posibilitó llevar a cabo 3 cohortes de la Diplomatura Universitaria en Alfabetización Inicial, que fueron destinadas a docentes del nivel primario en sus dos primeras cohortes y en la tercera cohorte a directores, supervisores y referentes de dicho nivel.

La diplomatura tuvo aproximadamente 800 docentes y directivos formados a lo largo de todas las cohortes.

Asimismo, en el año 2024 y 2025 también se capacitó en conjunto a docentes del nivel inicial (jardín) en la diplomatura “Aprender y usar el lenguaje en la infancia. El jardín y el hogar como contexto de Desarrollo”, que permitió la capacitación de 115 docentes, en una propuesta formativa que tuvo la colaboración con la OEI y la Fundación Arcor.

En tanto, también se realizó la capacitación a docentes del nivel secundario en el curso «Aproximaciones a la Adquisición del Discurso Académico», con la formación de aproximadamente 150 docentes.

“Queremos con este premio reconocer el compromiso institucional y comunitario con la alfabetización”, resaltaron desde la Unne.

Medios Unne