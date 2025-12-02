Larroza, rector de la Unne: "Es mejor un mal presupuesto que no tenerlo"

Previo a su participación en el Plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la Ciudad de Buenos Aires, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, se refirió al presente del sistema universitario público.

Larroza consideró que, si bien el 40 aniversario del CIN "nos encuentra en un tiempo y en un espacio que no lo pensábamos hace un tiempo", el sistema "salió fortalecido" a pesar de las dificultades.

El rector atribuyó esta fortaleza a la estrategia del CIN, que ha "manejado los tiempos", actuado con "suficiente racionalidad" para evitar acciones más radicalizadas, dialogado con los gremios y soportado las presiones de los diversos actores universitarios.

"Llegamos a un momento que estamos expectantes. Es un sistema consolidado, es un sistema que la sociedad ha legitimado, que se ha apropiado, que la ha defendido", remarcó Larroza, agregando que la universidad es una "herramienta fundamental para el progreso, una herramienta de igualdad, de oportunidades, de escalamiento social".

La mirada sobre el Presupuesto y el Congreso

Consultado sobre el Presupuesto Universitario, que no coincidió con los montos solicitados por el CIN, Larroza adoptó una postura pragmática: “Es mejor un mal presupuesto que no tener un presupuesto”.

Explicó que un presupuesto, aunque insuficiente, genera "algún grado de certidumbre" y evita que las instituciones estén "atados a las transferencias parciales que nos pueden ir haciendo a los ajustes".

El foco ahora se traslada al Congreso de la Nación, donde se definirá la partida para el sistema universitario. Larroza señaló que el proyecto de presupuesto que contemplaba los montos solicitados por el CIN "va a caer" ante la nueva composición legislativa, debido a la salida de diputados que lo habían firmado.

Ante este nuevo escenario, que inicia el 11 de diciembre, el rector señaló a radio Unne que el sistema deberá "trabajar intensamente de vuelta en la explicitación de un nuevo despacho" para poder "monitorear cuál es el punto en el cual las universidades puedan tener acceso a la información del presupuesto”.

Plenario extraordinario por los 40 años del CIN

El plenario extraordinario de Rectoras y Rectores del CIN se realiza este martes 2 de diciembre con el lema “Diálogos, democracia y universidad pública. Recuperar los legados para construir el futuro”, celebrando los 40 años del Consejo.

El evento, que se lleva a cabo desde la sede central en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con la participación de autoridades universitarias de todo el país y referentes nacionales e internacionales para discutir sobre la historia, el presente y las proyecciones futuras del sistema.