Divina Tower presenta su exclusiva cena de fin de año en el Divina Sky Bar

Divina Tower Apart Hotel invita a despedir el año con una propuesta única en la ciudad: “Año Nuevo en las Alturas”, una experiencia exclusiva que combina alta gastronomía, fiesta, música en vivo y una de las mejores vistas panorámicas de Asunción, desde su emblemático Divina Sky Bar.

La celebración comenzará el 31 de diciembre a partir de las 20:00 hs y se extenderá hasta las 4:00 hs, ofreciendo una noche inolvidable para recibir el 2026 en un entorno sofisticado, moderno y vibrante.

UNA EXPERIENCIA INTEGRAL PARA RECIBIR EL 2026

La propuesta incluye una Dinner Party + Fiesta, pensada para quienes buscan vivir el Año Nuevo de una manera distinta, cuidando cada detalle:

• Gastronomía especialmente diseñada para la ocasión

• Barra libre

• DJ set durante toda la noche

• Música en vivo a cargo de Fabri Hentscholek (22:00 hs)

• Fuegos artificiales

• Sorteos y regalos

• Fotografías temáticas

TARJETAS Y VALORES

Tarjeta Dinner Party + Fiesta:

Gs. 810.000 (Niños menores de 6 años abonan el 50% del valor)

Huéspedes del hotel – Dinner Party + Fiesta:

Gs. 675.000

Acceso Fiesta desde las 00:00 hs:

Gs. 202.500, incluye cocktail o espumante

UNA FORMA DISTINTA DE EMPEZAR EL AÑO

“Un lugar, una noche, una forma distinta de empezar el año” es el concepto que define esta celebración, pensada tanto para huéspedes como para público externo que desee vivir una noche especial, elevada y memorable en el corazón de Asunción.

SOBRE DIVINA TOWER APART HOTEL

Divina Tower Apart Hotel se destaca por su propuesta de hospitalidad contemporánea, sus amplios espacios, servicios premium y su rooftop Divina Sky Bar, uno de los puntos más atractivos de la ciudad para eventos y experiencias exclusivas.

INFO & RESERVAS: (+595) 994648244 / [email protected]