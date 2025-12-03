Las exportaciones de yerba mate alcanzaron un récord histórico al cierre de octubre

Cuando aún restan dos meses para el balance anual, las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revelan que entre enero y octubre las exportaciones de yerba totalizaron 48, 6 millones de kilos, registrando un incremento del 31,6%, respecto al mismo periodo del año pasado (36,9 millones de kilos) y marcando un récord histórico

Como dato adicional vale recordar que la cifra ya supera holgadamente los 43,8 millones de kilos que se habían exportado durante los doce meses del 2024.

Respecto al mercado interno, los registros de la yerba mate a salida de molinos sumaron 229,06 millones de kilos; es decir un 6,1% más respecto al periodo enero – octubre del 2024, cuando se registró un volumen de 215,9 millones de kilos.

El movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados.

Cosecha

Por su parte, el registro del ingreso de materia prima a los secaderos refiere que durante enero y octubre ingresaron a secaderos 867, 28 millones kilos de hoja verde.

Formatos

Tal como se viene manifestando desde años anteriores, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Durante el mes de octubre de 2025 los paquetes de medio kilo representaron el 56, 69% de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 38,22 % se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 2,1 % los envases de dos kilos, y con el 0,76% los de cuarto kilo. En el ítem ‘otros formatos’ las salidas alcanzaron 0,42%, mientras que el 2,8 % correspondió al rubro ‘sin estampillas’.

Es importante consignar que, de acuerdo con los datos históricos, se mantiene con pocas variantes la participación de los distintos formatos en las salidas de molino con destino al mercado interno, concentrando los formatos de 1/2 y 1 kilo, el 93,91% de las mismas.