Corrientes: un camión recolector quedó atrapado tras un hundimiento del asfalto en Goya

Un camión del servicio de recolección de residuos quedó atrapado en la vía pública tras el hundimiento del asfalto de una calle de Goya. El hecho se registró durante la noche del lunes 29 y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

La calzada cedió entre las calles Uruguay y José María Soto y, según relataron testigos, se hundió de manera repentina mientras el vehículo circulaba por el lugar. Esto ocasionó que una de las partes del camión quedara dentro de un pozo.

La situación fue observada por personas que se encontraban en la zona, quienes registraron imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas. El camión involucrado pertenece al sistema de recolección de residuos urbanos y, al momento del hecho, realizaba tareas habituales en el sector.

Los vecinos del barrio plantearon la necesidad de que se determinen las causas del colapso del pavimento y si existían fallas estructurales previas en ese tramo.