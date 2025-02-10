Oficial: Corrientes postergó hasta el 5 de marzo el inicio del ciclo lectivo

Las clases en la provincia de Corrientes comenzarán el 5 de marzo, luego del feriado de Carnaval. Así lo informaron desde el Ministerio de Educación de la provincia, en un comunicado en el que subrayaron la modificación de la fecha, que en un principio estaba prevista en el calendario escolar para el 24 de febrero.

“El inicio del ciclo lectivo se postergará al 5 de marzo de 2025, debido a la ola de calor. La medida, dispuesta por el Ministerio de Educación, abarca a todos los niveles escolares – inicial, primario y secundario – tanto en instituciones públicas como privadas de toda la provincia”, se difundió desde las redes oficiales del gobierno de Corrientes.

A través de la resolución N° 0195, el Ministerio de Educación de Corrientes dispuso que el inicio de clases (inicialmente previsto para el 24 de febrero) se traslade al 5 de marzo para los niveles inicial, primario y secundario.

En sus considerandos, la resolución resalta que esta decisión fue tomada: “Atento a las recomendaciones de autoridades de Salud, Seguridad y organismos meteorológicos que han emitido alertas sobre los riesgos asociados con la ola de calor y la intensa sequía que afecta a toda la región y nuestra provincia en particular, y a fin de proteger la salud de estudiantes, docentes y de la comunidad educativa en general”.

Por otra parte, vale recordar que la Ministra de Educación, Práxedes López, quien estuvo presente este lunes en los actos por el aniversario de fundación de Alvear, participará el miércoles de la 139º Asamblea del Consejo Federal de Educación, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el salón Vera Peñaloza del Palacio Sarmiento. Entre los principales temas incluidos para ser abordados en la jornada, se cuenta el de la universalización de la jornada extendida o completa.

Así es que las clases comenzarán el miércoles 5 de marzo (luego del Feriado del Carnaval), y no el lunes 24.