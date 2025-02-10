Aguardan superar los 300 equipos para la Fiesta Nacional del Pacú 

El Ministerio de Turismo de Corrientes informó este lunes que esperan superar los 300 equipos para la Fiesta Nacional del Pacú que se desarrollará del 26 de febrero al 2 de marzo en la localidad de Esquina.

El evento deportivo que inicia el calendario anual de torneos de pesca en la provincia de Corrientes ya cuenta con 160 equipos inscriptos, la referencia es para la 38° Fiesta Nacional del Pacú. En tal sentido, José Del Fabro, presidente de la Comisión Esquinense de Pesca (Co.Es.Pe), sostuvo que con expectativas esperan superar las 300 lanchas.

La Fiesta Nacional cuenta con el acompañamiento del Gobierno Provincial, además de prestigiosas empresas del rubro pesquero. Para esta edición se dispondrá de más de 50 millones de pesos en premios.

Desde la organización confían en que será un evento exitoso ya que se trata de una ciudad turística, a la altura para poder recibir a cientos de turistas. “El grueso de la fiesta se va a dar en el marco del fin de semana largo, con lo cual las actividades son muy atractivas y las propuestas para toda la familia, además del pescador”, informaron. Las actividades están planificadas para el disfrute de la familia, para que tanto pescadores como pescadoras se acerquen, puesto que se dispondrá de premios especiales para ellas.

A partir del 22 de febrero ya habrá actividades que incluirán espectáculos con artistas locales, primera pasada de candidatas a reina y a lo largo de la semana otras de índole recreativas y culturales.

"Ya el jueves 27 tenemos peña de pescadores con la actuación de los grupos Avarekó y Gente de Ley; mientras que el viernes habrá un gran festival con elección de reina, la presentación de Aldi Balestra, el grupo Rombai y un espectáculo de carnaval. El día sábado, el concurso de pesca y a la noche la actuación de Bersuit Vergarabat y DJ Alex cerrará esa jornada”, explicó Del Fabro.

Y agregó: “el domingo se hará la cena de pescadores con entrega de premios. En ese ámbito actuará el grupo Amandaye, junto con otros shows”.

Finalmente, el titular de la Co.Es.Pe invitó a pescadores y familias a participar y vivir la experiencia Pacú, no solo para la región, sino para todo el país, “Esquina los espera, el Pacú los espera”.