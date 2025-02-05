¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Alerta roja en Corrientes por temperaturas extremas

Se espera una máxima de 39° para este jueves y por el momento no se pronostican lluvias. 

Por El Litoral

Jueves, 06 de febrero de 2025 a las 08:00

El calor no da tregua en la provincia de Corrientes y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves una alerta roja temperaturas extremas de calor.  

El organismo, precisó que la advertencia por temperaturas extremas afectará a Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatía, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Marín y Santo Tomé.

Es por esto que se esperan máximas de 39°C y mínimas de 28°C. 

Según el pronostico extendido del SMN, para la capital correntina no se esperan lluvias en los próximos días. 

 

 

 

