Alerta roja en Corrientes por temperaturas extremas

El calor no da tregua en la provincia de Corrientes y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves una alerta roja temperaturas extremas de calor.

El organismo, precisó que la advertencia por temperaturas extremas afectará a Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatía, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Marín y Santo Tomé.

Es por esto que se esperan máximas de 39°C y mínimas de 28°C.

Según el pronostico extendido del SMN, para la capital correntina no se esperan lluvias en los próximos días.