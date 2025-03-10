El balance de Salud Pública a cinco años de la pandemia

El Ministerio de Salud de Corrientes hizo un balance luego de que en Argentina se cumplieran cinco años del primer caso de covid-19 y que el 11 de marzo la OMS decretara oficialmente la pandemia.

“Fue la batalla de Salud Pública más grande que hemos dado. Todo el Ministerio estuvo comprometido de una u otra forma. Desde la primera línea de acción, en los hospitales, y hasta el personal del centro de salud más alejado. Por eso agradezco siempre y profundamente a todo el personal sanitario, por la entrega y vocación de servicio que han demostrado durante toda la pandemia", dijo el ministro Ricardo Cardozo.

El 13 de febrero de 2020, los directores del nivel central del ministerio y de hospitales, jefes de servicios e infectólogos, iniciaron una capacitación sobre las medidas preventivas ante un caso de la enfermedad.

Para el 27 de febrero las autoridades se reunieron con personal sanitario y de diferentes instituciones, como Migraciones, para poner en marcha un plan preventivo, lograr la detección precoz y limitar la propagación del contagio. Por esos días en el hospital Llano se preparaba un sector de aislamiento en una nueva ala.

El 10 de marzo se conformó el Comité de Crisis para garantizar la detección y el diagnóstico precoz de los posibles casos de covid-19, con el fin de permitir su atención adecuada, así como realizar las medidas de investigación, prevención y control. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró "pandemia" al brote del nuevo coronavirus y consecuentemente el gobernador Gustavo Valdés dictó el Decreto provincial 507/20 y la Resolución 989/20 de Emergencia Sanitaria, por Dengue y Covid-19 en Corrientes.

El Comité de Crisis confirmó el primer caso positivo de coronavirus en la provincia el 20 de marzo.

Hospital de Campaña

En Corrientes se proyectó un Hospital de Campaña con la inversión en salud pública más grande en la historia de la provincia.

Ha sido una construcción en tiempo récord para atender con capacidad para 900 camas, equipado con la más moderna tecnología y con los mejores recursos humanos disponibles.

En sólo 100 días se hizo un centro modelo y se construyeron más de 100 respiradores. En un contexto donde no se conseguían respiradores, la Provincia fabricó los propios.

Así como remarcó el gobernador Gustavo Valdés, en la apertura del periodo de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, “ante la amenaza de muerte que nos afectaba a todos, instrumentamos una solución que también nos incluía a todos” sin ninguna diferencia. Además, es relevante recordar el agradecimiento que realizó el primer mandatario “a los técnicos y operarios que lo construyeron y a los médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, laboratoristas, ambulancieros, personal de maestranza” por la “responsabilidad y el compromiso asumido a riesgo de sus propias vidas”.

El 9 de julio de 2020, se inauguró la etapa final del Hospital de Campaña.

El nosocomio, en la etapa final, ya contaba con área de terapia intensiva totalmente equipada; salas de internación para pacientes no críticos; un ala de internación para casos sospechosos; y un sector para los positivos. Además, áreas para el tratamiento de plasma, de diagnóstico, enfermería, kinesiología, internación, salud mental; quirófanos; sector de partos; neonatología; consultorios; servicios auxiliares y laboratorios de alta complejidad.

El Campaña, hoy es una institución polivalente. Reconocido por su trabajo y también trato humano hacia los pacientes.

"Es un hospital que se ha transformado, es muy importante y central para el sistema sanitario de la provincia. La dedicación de todo el personal que se desempeñó aquí y lo sigue haciendo, pero más aún en los tiempos difíciles que se atravesó durante la pandemia”, dijo el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.

En este proceso, se incorporó la unidad de infecciones respiratorias agudas y patologías crónicas y la internación general por patologías no vinculadas al Coronavirus. Además, se sumó la unidad de salud mental, destinada a la asistencia de pacientes con patologías mentales, y la implementación de cirugías programadas.

En 2022, se incorporó el servicio de consultorios externos para atención de pacientes por turnos programados, en donde se cuenta con distintas especialidades.

El edificio se encuentra en la avenida Ferré 2755 de la ciudad de Corrientes. El director Ejecutivo es Alberto Arregín; el director Administrativo, Juan Manuel Ferrer; y, la directora Médica, Analía Giménez.