Se realizaron dos nuevos procesos de donación de órganos en Corrientes

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Corrientes (Cucaicor) informó la realización de nuevos operativos de procuración de órganos en Capital y Goya.

En lo que va de 2025 ya son nueve los donantes de órganos y seis de tejidos en la provincia.

Los dos procedimientos se realizaron en el hospital escuela “General San Martín” de capital y en el “Dr. Camilo Muniagurria” de Goya. Estas acciones se coordinaron a través del equipo de profesionales del Cucaicor en conjunto con la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot) de las respectivas instituciones.

Desde el organismo, destacaron la respuesta altruista de las familias donantes, quienes participan dando oportunidad a los más de siete mil argentinos en lista de espera para que reciban su esperanzador trasplante.

La coordinación y logística general de todos los pasos operativos se implementa desde la guardia operativa nacional cuya sede está en el Incucai y desde las dependencias de los organismos jurisdiccionales.

Todo el proceso queda registrado en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra) del Incucai.