Ante el calor sofocante: ¿cuándo llegará el alivio a Corrientes?

En las últimas semanas el calor no da tregua en Corrientes, las temperaturas mínimas se mantienen en 33ºC y las máximas superan los 40ºC. Los pronósticos indican que a partir del domingo un brusco cambio de tiempo podría llegar con temperaturas mínimas de 22ºC y máximas de 25ºC. Estas condiciones se podrían extender hasta el martes.

Lo cierto es que el tiempo caluroso continuará durante los próximos días en Corrientes, para este jueves se esperan temperaturas entre los 27ºC y los 40ºC, con vientos por el sector norte y tormentas aisladas de hasta un 40%.

Para este viernes las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 40º y la mínima de 28ºC, continuando con los días calurosos como hasta el momento. Estas condiciones seguirán durante el sábado con un leve descenso que rondará entre los 38ºC y los 26ºC, con posibilidad de lluvias.

Recién para el domingo con el ingreso de vientos por el sector sureste, el termómetro comenzaría a descender. Para la jornada se esperan temperaturas agradables que rondarán los 22º y los 25ºC, con el desarrollo de tormentas durante la madrugada y mañana con un 70% de probabilidad.

Con el inicio de la semana, se espera que las condiciones templadas se mantengan y las temperaturas alcancen los 25ºC y mínimas de 19ºC, se mantendrán los vientos por el sector sureste con mayor predominancia. Esto podría continuar hasta el martes con máximas de 28ºC y mínimas de 22ºC.

(VT)

