Calor extremo en Corrientes: 22 de los 28 días de febrero superaron los pronósticos

El informe climático de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Corrientes del INTA reveló que febrero de 2025 fue un mes marcado por temperaturas extremas. Un total de 22 de los 28 días registraron temperaturas máximas superiores al umbral establecido para determinar una ola de calor.

Sin embargo, debido a que en varios de esos días las temperaturas mínimas fueron más bajas que el parámetro de referencia, solo se consideraron tres olas de calor durante el mes. La primera tuvo una duración de cinco días (del 3 al 7 de febrero), mientras que las dos restantes fueron de tres días cada una (del 10 al 12 y del 25 al 27 de febrero).

Este panorama climático refleja la intensidad del calor en la provincia y sus posibles impactos en la vida cotidiana y la producción agropecuaria. Ante la persistencia de temperaturas elevadas que podrían durar inclusive hasta abril, especialistas recomiendan tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas.

(VT)