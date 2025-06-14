Inaugurarán un mural previo al 38° Encuentro Plurinacional

Con una jornada artística y solidaria, se inaugurará este lunes el primer mural en homenaje al trabajo y la lucha de mujeres y disidencias de Corrientes, en el camino hacia el Encuentro Plurinacional que se realizará en noviembre.

Este lunes 16 de junio, desde las 16 horas, se celebrará la inauguración del primer mural colaborativo rumbo al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries.

La obra se encuentra en el Club Alvear (Av. Armenia 3146, casi Chacabuco) y será presentada en el marco de una jornada cultural abierta, con música en vivo, lecturas de poesía y espectáculos artísticos locales.

La actividad es organizada por la Comisión de Cultura del Encuentro, y contará también con un almuerzo solidario a beneficio de la organización. A partir de las 12:30 se podrá retirar una porción de arroz con pollo, que tiene un valor de $6000 o 2 por $10.000 (llevar recipiente). Las reservas se pueden realizar a través del perfil oficial de Instagram: @38encuentro.pluri.

Una obra colectiva para visibilizar la organización

El mural, impulsado por la comisión organizadora del Encuentro, fue pintado por las artistas Daniela Almeida, Guagüita Zoila, Rocío Roqa y Ailén Chaco, quienes trabajaron durante tres jornadas junto a militantes, vecinas y disidencias que se acercaron a colaborar.

La propuesta nació en las plenarias del espacio organizativo del evento, donde alrededor de 70 mujeres y disidencias se reúnen mensualmente para definir acciones y líneas de trabajo. “La invitación vino de la mano de las compañeras, que con mucho amor organizan el Encuentro. Nos propusieron sumarnos con murales que reflejen las labores y luchas de mujeres y disidencias”, explicó Guagüita.

La obra representa oficios y tareas históricamente sostenidas por mujeres, como el trabajo de cuidados, la cocina, la docencia, la salud y el campo. “Refleja a las mujeres trabajadoras, en sus múltiples aristas: roles de cuidado, cariño, esfuerzo y labores comunitarias”, señaló Ailén Navarro.

“Buscamos visibilizar cómo las mujeres sostienen la cultura en cada rincón: en las casas, escuelas, hospitales, en las ollas populares y en las calles. Alimentan al pueblo no solo con comida, sino con el calor que transforma un país en un hogar”, agregó Guagüita.

Rumo al 38° Encuentro en Corrientes

El Encuentro Plurinacional, que este año tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Corrientes, es uno de los eventos feministas más grandes de Latinoamérica. Se espera la participación de decenas de miles de mujeres y disidencias de todo el país y de países vecinos.

Con este mural y otros que vendrán, el arte callejero se convierte en herramienta de visibilización, memoria y construcción colectiva de cara a un Encuentro que marcará la historia de la provincia.